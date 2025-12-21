Scia di furti nel Cilento: diversi colpi in abitazioni

Una serie ravvicinata di furti ha colpito il Cilento nella serata di ieri. Sono diversi i colpi messi a segno dai malviventi, che hanno agito approfittando dell’assenza dei proprietari, introducendosi nelle case e portando via oro, denaro e oggetti di valore.

Le segnalazioni

A Castelnuovo Cilento, tra le abitazioni prese di mira anche quella dell’ex sindaco, Eros Lamaida. Secondo quanto riferito, la famiglia era uscita in serata e ha fatto rientro intorno alla mezzanotte, trovando la casa completamente messa a soqquadro. I malviventi avrebbero portato via tutto ciò che aveva un valore economico, lasciando evidenti i segni del passaggio.

Nella stessa serata è stata colpita anche l’abitazione dell’ex sindaco di Salento, Angelo De Marco, a conferma di un’azione criminale estesa.

Un furto è stato segnalato anche a Casal Velino, dove cittadini hanno denunciato l’abitazione messa a soqquadro e la sottrazione di oro e contanti. In tutti i casi sono stati allertati i Carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini.