Scario: torna la rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle… in riva al mare”, ecco il programma

La Pro Loco Scario presenta “Teatro sotto le stelle…in riva al mare”, rassegna di teatro amatoriale giunta all’ottava edizione.

Il programma

L’evento si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2025 a Scario sulla spiaggia antistante il Piazzale Margherita, dalle ore 21:00, con la direzione artistica di Vincenzo Lombardi e la conduzione di Katia Santillo.Nel corso della prima serata la compagnia “I Latitanti” di Scario saranno ospiti fuori concorso e porteranno in scena «Gennareniello» con la regia di Rosa Baldassarri. Le compagnie in gara si esibiranno invece nelle serate del 25, 26 e 27 giugno, con la seguente programmazione: 25 Giugno la compagnia «l Triatristi» di Marina di Camerota in «Gennaro Belvedere testimone cieco» con la regia di Hector Cusati. Il 26 Giugno la compagnia «I Centocrammatinirussi » di Piano Vetrale di Orria in «Lo Sinnico,lo Prevète, lo Mierico e ..’» con la Regia di Massimo Sica mentre il 27 Giugno «La Compagnia Mirko Nobile» di Agropoli con «Filumeno Marturano» con la Regia di Gerardo Santosuosso.

I premi

La serata finale si terrà il 28 Giugno con l’assegnazione da parte della Giuria di Qualità dei premi Miglior Attrice dedicato alla memoria di Maria Vittoria Piancastelli, Miglior Attore “Costa della Masseta”, Miglior Attore Caratterista, Miglior Scenografia, Miglior Regia “Fondazione De Luca”,Miglior Rappresentazione e premio della Critica “Don Tonino Cetrangolo.” Dopo l’assegnazione dei premi concluderà l’edizione la Compagnia Teatrale di Scario «I Latitanti» con “Non solo il 25 Novembre” Spettacolo ispirato da «Ferite a Morte» Contro la violenza sulle donne con la Regia di Rosa Baldassarri.

Tra speranza e solidarietà

L’edizione sarà dedicata a tutte le vittime della Palestina, inoltre, durante le serate ci sarà una raccolta fondi per finanziare aiuti umanitari a favore dei bambini di Gaza. Ingresso Gratuito.