Scario: la Pro Loco presenta la settima edizione di “Teatro sotto le stelle”, rassegna di teatro amatoriale

La Pro Loco Scario presenta la settima edizione di “Teatro sotto le stelle”, rassegna di teatro amatoriale. L’evento si svolgerà dal 25 al 29 Giugno 2024 a Scario sulla spiaggia antistante il Piazzale Margherita dalle ore 21:30 con la direzione artistica di Vincenzo Lombardi e la conduzione di Katia Santillo. Nel corso della prima serata la compagnia “I Latitanti” di Scario saranno ospiti fuori concorso e porteranno in scena «Sogno di una notte di mezza sbornia» con la regia di Rosa Baldassarri. Le compagnie in gara si esibiranno invece nelle serate del 26,27 e 28 Giugno, con la seguente programmazione: 26 GIUGNO la compagnia «l Triatristi» di Marina di Camerota in «Miseria e Nobiltà» con la Regia di Hector Cusati.

Il 27 GIUGNO la compagni «l Saltimbanchi» di Polla in «47 Morto che parla» con la Regia di Franca Ciccarelli mentre il 28 GIUGNO «La Compagnia Eduardo» di Sala Consilina con «Il Candidato» con la Regia di Enza Tardugno. La serata finale si terrà il 29 Giugno con l’assegnazione da parte della Giuria di Qualità dei premi Miglior Attrice dedicato a Maria Vittoria Piancastelli ,Miglior Attore “Costa della Masseta”,Miglior Attore Caratterista, Miglior Scenografia ,Miglior Regia “Fondazione De Luca” e Miglior Rappresentazione .La Giuria della Critica assegnerà invece il “Premio della Critica-Don Tonino Cetrangolo.

”Dopo l’assegnazione dei premi concluderà l’edizione la Compagnia Teatrale di Scario «Aria Nuova» con «Arezzo ’29 in tre minuti (tassista veloce)» con la Regia di Rosaria Esposito. Durante tutte le serate il “Foyer” sarà arricchito con la mostra di alcune opere dell’artista di Scario Catherine Guida già esposte in Italia e all’estero mentre durante la prima serata sarà assegnato il “Premio alla Memoria” alla famiglia di Erika Mega, giovane del posto scomparsa prematuramente. Premio alla carriera invece a Gerardo Mangia, icona di Scario nell’ambito delle acconciature e della moda che dato lustro a Scario e non solo.