Sassano, auto in fiamme nel centro storico: conducente in ospedale

Nel pomeriggio a Sassano un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia nel centro storico del paese. Si tratta di una Fiat Punto il cui conducente, accortosi del fumo e delle prime fiamme provenire dal veicolo, è riuscito ad abbandonare tempestivamente l’abitacolo evitando conseguenze più gravi.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito per cause accidentali. In pochi istanti il rogo ha avvolto la vettura, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Il conducente dell’auto, sebbene riuscito a mettersi in salvo, è stato comunque trasportato all’ospedale di Polla dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

