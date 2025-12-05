Sara Meluccio conquista il titolo di Miss Cilento nel Mondo 2025 a Vallo della Lucania

La quindicenne Sara Meluccio trionfa all'Alin Village e vince la fascia di Miss Cilento nel Mondo 2025. Soddisfatto il Patron Lino Miraldi: "Obiettivi raggiunti"

Miss Cilento 2025

Una serata all’insegna della bellezza e dell’emozione ha incoronato Sara Meluccio come nuova Miss Cilento nel Mondo 2025. La giovane, appena quindicenne, ha sbaragliato la concorrenza durante l’evento conclusivo della XXII edizione della kermesse, tenutosi presso l’Alin Village di Vallo della Lucania.

Sara, arrivata in finale con il titolo di Miss Palinuro 2025, ha confermato le aspettative conquistando l’ambita fascia al termine del concorso organizzato dalla Lino’s Production. Al momento della proclamazione, la vincitrice è apparsa visibilmente emozionata ed è stata calorosamente abbracciata dalle altre miss in gara, segno di un clima di sana competizione e amicizia.

Chi è la nuova reginetta

Sara Meluccio è una studentessa del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania. Alta 1,75 metri, con occhi e capelli castani, rappresenta la bellezza mediterranea unita a una personalità dinamica.

Nonostante la giovane età, ha già maturato una notevole esperienza di viaggio, visitando paesi come Inghilterra, Spagna, Grecia, Portogallo, Germania e Repubblica Ceca, oltre a gran parte della penisola italiana. Tra le sue passioni figurano lo shopping e il calcio, ma il suo obiettivo professionale è chiaro: sogna di diventare una fotomodella, mossa da una grande passione per il mondo della moda.

I protagonisti della serata

L’ultimo appuntamento del tour 2025 è stato condotto da Manuela Fierro (Miss Eleganza 2025), mentre l’atmosfera in passerella è stata impreziosita dalle note del sassofonista Daniele Niglio. In giuria, nel ruolo di madrina, era presente la vincitrice dell’edizione passata, Michela Aiello (Miss Cilento nel Mondo 2024).

Il Patron Lino Miraldi ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il percorso svolto dalle ragazze: “Concludiamo così il lungo tour iniziato a gennaio. Miss Cilento anche in questa edizione ha appieno realizzato i suoi obiettivi ovvero quello di far conoscere alle Miss partecipanti luoghi prima sconosciuti del nostro territorio e quello di educarle ad un corretto stile di vita attraverso i salutari principi della Dieta Mediterranea”.

Prossimi appuntamenti e iniziative

Miraldi ha sottolineato anche l’importanza dei legami nati durante il concorso: “Sono molto felice perchè le ragazze hanno stretto tra loro nuove amicizie e sono sicuro che nel tempo continueranno a relazionarsi”.

La macchina organizzativa di Miss Cilento non si ferma: sono già previste le elezioni di Miss Christmas 2025 e della Prima Miss del 2026 durante le vacanze natalizie. In queste occasioni verrà presentato anche il nuovo Calendario di Miss Cilento, che vedrà protagonista Sara Vicinanza (Miss Cilento 2025) attraverso gli scatti realizzati dal fotografo Emanuele Walter Navazio.

