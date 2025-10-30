Sara Annachiara Spinelli nuovo vice coordinatore di Forza Italia Agropoli

Rimodulato il direttivo cittadino in vista delle elezioni regionali. Questo il nuovo organigramma

A cura di Comunicato Stampa
Annachiara Spinelli

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Agropoli, Emilio Malandrino, di intesa con gli iscritti e i rappresentanti locali del partito, ha provveduto alla rimodulazione del direttivo cittadino, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio e rilanciare l’impegno politico e civile della comunità azzurra agropolese.

Il commento

“Questa rimodulazione – dichiara Emilio Malandrino – rappresenta un momento di crescita e coesione per il nostro gruppo. Abbiamo costruito una squadra equilibrata, composta da storici iscritti e da giovani che si affacciano con entusiasmo alla vita politica, tutti uniti da un autentico spirito di servizio per la nostra città. Forza Italia intende essere sempre più vicina ai cittadini, con una proposta politica chiara, concreta e radicata nei valori del liberalismo e del popolarismo europeo.”

Nuovo Direttivo Cittadino di Forza Italia Agropoli

Coordinatore cittadino: Emilio Malandrino

Vice Coordinatore Vicario: Sara Annachiara Spinelli

Responsabile Comunicazione: Francesco Piccolo

Responsabile Politiche Giovanili: Marta Capo

Componenti: Mario Capo, Nicola Botti, Raffaella Costa, Antonio Corrado Mancino, Marco Del Gaizo, Michele Di Maio, Bruno Mautone, Francesco Palladino, Francesco Pecora, Cristian Posella, Saverio Prota, Benedetta Prudenzano, Ermes Schiavi, Nicola Spinelli, Mike Stanco, Sabrina Verrelli.

Particolare rilievo assume la nomina di Sara Annachiara Spinelli quale Vice Coordinatore Vicario, figura di riferimento e supporto operativo del coordinatore Malandrino. A lei è affidato il compito di garantire la continuità dell’azione politica sul territorio, coordinando le attività del direttivo e promuovendo il dialogo con iscritti, giovani e realtà associative. La sua designazione testimonia la volontà di Forza Italia di valorizzare competenze, sensibilità e leadership femminili, nell’ottica di un partito sempre più moderno e inclusivo.

Il nuovo direttivo rappresenta una sintesi tra esperienza e rinnovamento, mettendo insieme militanti di lunga data e nuove leve che porteranno entusiasmo e idee innovative. Una squadra coesa, pronta a lavorare con responsabilità e passione per il futuro di Agropoli e del suo territorio.

Obiettivo sulle elezioni regionali

In vista delle imminenti elezioni regionali, Forza Italia Agropoli intende contribuire in maniera attiva alla costruzione di un progetto politico serio, credibile e radicato nelle istanze del territorio cilentano. Il rinnovato direttivo lavorerà in stretto coordinamento con la dirigenza provinciale e regionale del partito per portare avanti le priorità della comunità locale e sostenere una proposta di governo improntata a competenza, concretezza e moderazione.

“Con questa squadra – conclude Malandrino – Forza Italia Agropoli sarà parte attiva del percorso che condurrà alle prossime regionali, portando la voce del nostro territorio all’interno di un progetto politico ampio, coerente e orientato al futuro della Campania.”

