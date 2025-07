Sapri: “Terre del Bussento Experience”: presentato il libro “Il ponte di ferro”

È stato presentato ieri, martedì 22 luglio, nella magnifica cornice della villa comunale di Sapri, il libro di Franco Maldonato e Francesco Botti “Il ponte di Ferro”.

La trama

Un racconto del Cilento dal mito alla realtà, dalla preistoria alla storia, alla ricerca di un’identità. Un incontro che rientra nella rassegna di “Terre del Bussento Experience”, promossa dall’assessorato al turismo della città di Sapri, e sostenuta dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Fenail e dal Parco del Cilento. A moderare l’incontro il vicepresidente dell’associazione “Terre del Bussento” Pietro Scaldaferri.

“È una riflessione su ciò che il Cilento è stato e su ciò che può continuare ad essere al fine di garantire la possibilità che i nostri ragazzi non guadagnino la via dell’emigrazione”, ha affermato l’avvocato e scrittore Franco Malfonato in merito al libro scritto a quattro mani con Francesco Botti.

“L’idea era quella di scrivere un libro a quattro mani mutando la tecnica del libro intervista – ha poi aggiunto Botti – Il tema che ci veniva più facile da raccontare era la nostra terra, il Cilento ma non farlo in maniera scontata e banale. Siamo infatti partiti dalla preistoria fino ad arrivare ai giorni nostri, sperando di conquistare tanti lettori”. Una presentazione che rientra tra quelle comprese nella due giorni organizzata da “Terre del Bussento Experience”, una rassegna promossa dal Comune di Sapri.

La soddisfazione del sindaco

“È stata una due giorni estremamente interessante durante la quale abbiamo raccontato il territorio attraverso la presentazioni di diversi libri contenenti tematiche diverse”, ha chiosato infine il Sindaco di Sapri Antonio Gentile.