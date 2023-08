Sapri smART city: inaugurato lo smart wall digitale | VIDEO

Il porto della Baia di Sapri e l’ingresso del suggestivo sentiero “Apprezzami L’asino” è stato lo scorso 31 luglio il palcoscenico e simbolo dell’inaugurazione di Sapri smART city, un percorso digitale per la città di Sapri che ha preso il via con la relazzazione di uno smart wall digitale “Incanto d’amore” che diventa porta per un viaggio, tra arte e tecnologia, all’interno e alla scoperta di Sapri. Un’opera originale al cui taglio del nastro era presente anche il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Un progetto ambizioso voluto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Gentile e sostenuta dall’assessore al turismo e cultura Amalia Morabito e dalla consigliera delegata all’innovazione tecnologica Gabriella Bruno.

A realizzare lo smart wall intelligente la pittrice e decoratrice catanese Alice Valenti, tra le pochissime donne ad aver ereditato l’antica e complessa arte decorativa dei carretti siciliani, che ha al suo attivo anche numerose collaborazioni con professionisti e aziende nel campo del food, dell’arredamento e del design. Un’idea nata da Salvatore Pepe, Ceo Graffiti for Smart.