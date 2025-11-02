Sapri si difende: ok al progetto per opere di mitigazione in località Timpone

L’Amministrazione Comunale di Sapri ha ottenuto un finanziamento per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

A cura di Antonio Pagano
Municipio Sapri

Il Comune di Sapri, guidato dal sindaco Antonio Gentile, programma interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico e di salvaguardia ambientale.

Il progetto

L’Amministrazione Comunale di Sapri ha ottenuto un finanziamento per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa l’ intervento finalizzato alle “Opere di mitigazione in località Timpone”. La Giunta ha così approvato il relativo progetto definitivo che prevede un costo complessivo di € 3.760. 746,26.

L’occasione è stata offerta in particolare dalla legge 27/12/2019 n. 160, che assegna agli Enti locali contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

