Sapri, ruba pacco e cellulare dal camion di un corriere: denunciato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Sapri dopo aver derubato un corriere impegnato in una consegna. Recuperata la refurtiva, indagini in corso per il cellulare

A cura di Maria Emilia Cobucci
Momenti di tensione questa mattina a Sapri, nei pressi dell’ufficio postale, dove un corriere è stato vittima di un furto mentre era impegnato nel proprio lavoro. Secondo una prima ricostruzione, un 30enne originario del Golfo di Policastro avrebbe approfittato della momentanea assenza dell’autista, sceso dal mezzo per effettuare una consegna, per avvicinarsi al veicolo e sottrarre un pacco e il telefono cellulare dell’operatore, dandosi poi alla fuga.

La denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine

La vittima si è però accorta immediatamente dell’accaduto, riuscendo a individuare il fuggitivo e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Sapri, sotto la guida del luogotenente Pietro Marino.

I militari sono riusciti a rintracciare il 30enne in breve tempo, recuperando il pacco appena sottratto. Non è stato invece ancora ritrovato il telefono cellulare del corriere.

L’autore del gesto è stato denunciato a piede libero alle autorità competenti.

