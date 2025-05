Sapri: ritrovate due carcasse di cinghiali in strada

Due carcasse di cinghiali prive di vita sono state rinvenute nella mattinata odierna a Sapri, lungo via Pirandello, nell’area dell’ex Cementificio. Avvistati i due ungulati, subito è scattata la macchina per l’assistenza e il recupero dei due ungulati.

Sul posto

Sul posto immediato è stato l’arrivo del personale della locale Polizia Municipale guidato dal Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa per effettuare I dovuti rilievi del caso. Inoltre è stato compito del personale della Polizia Municipale avvisare la competente struttura sanitaria dell’Asl per i necessari accertamenti da effettuare sui due cinghiali. E non solo. Sarà compito di una ditta specializzata, tempestivamente avvisata, la rimozione delle due carcasse.

Gli accertamenti

Gli accertamenti ad opera del personale medico dell’Asl saranno necessari a causa della diffusione del virus della Peste suina che ha colpito anche il Cilento e il Golfo di Policastro.