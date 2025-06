Sapri: la città si prepara per i festeggiamenti in onore di San Vito Martire

Sarà un weekend intenso per la città di Sapri impegnata nei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Vito Martire.

Una tre giorni di appuntamenti religiosi ma anche ludici, come sottolineato dal parroco Don Raffaele Brusco, e che culmineranno il 16 Giugno con il concerto in Piazza Plebiscito del cantante napoletano Andrea Sannino.

Le dichiarazioni

“La festa in onore di San Vito coinvolge tutto il Golfo di Policastro e Sapri diventa il centro delle attività per l’inizio della stagione estiva – ha affermato il Parroco Don Raffaele Brusco – Per noi sapresi è un momento di grazia e soprattutto ci riconosciamo parte di una comunità. Tutti insieme condividiamo la bellezza sia di un percorso spirituale, che culminerà il 15 giugno con la Processionee la Messa presieduta dal Vescono Monsignor Antonio De Luca, che di un percorso fatto di eventi che fanno da contorno ma sono bellissimi”.