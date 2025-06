Sapri, “Itinerario del Golfo di Policastro”: ecco il progetto che unisce tutti i Comuni costieri dell’entroterra

È stato presentato questa mattina, sabato 21 giugno, nell’aula consiliare del Comune di Sapri, il progetto “Itinerario del Golfo di Policastro“.

Il progetto

Un progetto che unisce tutti i comuni costieri e dell’entroterra del Golfo, per offrire al turista un itinerario unico e variegato dei luoghi storici, culturali e di indiscussa bellezza paesaggistica da conoscere e da scoprire, in un unico e meraviglioso viaggio nei territori del Golfo di Policastro.

“Un progetto semplice ma di una utilità rivoluzionaria – ha dichiarato il consigliere provinciale delegato al turismo Pasquale Sorrentino – Il Golfo di Policastro infatti è la prima area geografica della provincia di Salerno che si è organizzato con un unico programma turistico di eventi e siti di interesse culturale, storico e paesaggistico, da conoscere. Il turista che viene nel Golfo di Policastro avrà un unico programma da poter seguire. Per anni abbiamo spinto e auspicano un unione tra i Comuni ed ora rutto questo è realtà”.

I Comuni che rientrano nel progetto

Un messaggio importante lanciato dunque dai comuni di Sapri, Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Ispani, Vibonati, Morigerati, Santa Marina, Caselle in Pittari, Torre Orsaia, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa e San Giovanni a Piro.

“I paesi del costieri e dell’entroterra del Golfo si sono uniti per realizzare un’offerta turistica sempre più appetibile – ha poi aggiunto l’assessore al turismo del comune di Sapri Amalia Morabito – Il campanilismo ormai è obsoleto come concetto, è necessario ragionare ora in termini di comprensorio, e noi lo stiamo facendo”.