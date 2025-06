Dal Golfo di Policastro all’America: un DJ set per Bruzzese e Salvucci

Partenza Golfo di Policastro arrivo Milwaukee, in America, per far conoscere anche oltre oceano le bellezze del Cilento. Tutto questo è Horizon: il progetto ideato e realizzato da Guido Bruzzese e Pompeo Salvucci che attraverso la musica, ma anche i prodotti enogastronomici, porteranno in America de bellezze naturalistiche e paesaggistiche dell’intero Cilento.

Le dichiarazioni

“Horizon è un progetto che nasce dall’esigenza di esprimere il nostro concetto di musica ma soprattutto di far conoscere e sponsorizzare il nostro territorio che è bellissimo – affermano Guido Bruzzese e Pompeo Salvucci – Per questo motivo abbiamo deciso di investire il nostro tempo in questo progetto che ci sta portando appunto verso orizzonti inaspettati. Martedì infatti partiamo per Milwaukee, in America, dove ci sarà la presentazione di vini cilentani e dove noi porteremo il nostro progetto. Una nuova esperienza che sicuramente sarà molto entusiasmante”.

L’obiettivo

L’obiettivo dunque è quello di portare il Cilento in America, un importante traguardo, “che ci rende ancora più orgogliosi e ci alimenta di tanta passione”, hanno infine chiosato Salvucci e Bruzzese.