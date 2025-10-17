Sapri: in ostetricia e ginecologia messa di San Gerardo, protettore delle partorienti

Bambini, partorienti, personale medico e infermieristico ma anche diversi fedeli hanno affollato ieri il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri in occasione della celebrazione Eucaristica per la ricorrenza di San Gerardo, protettore delle partorienti.

Un momento di fede e amore

Un momento di fede e amore, officiato dal cappellano Don Pasquale Pellegrino che ha inteso celebrare la santa messa proprio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, riaperto dopo 40 giorni di chiusura forzata.

Le dichiarazioni

“È stata una celebrazione molto gioiosa anche perché laddove c’è la presenza di bambini e di mamme in attesa c’è sempre tanta gioia – ha affermato il Parroco Don Pasquale Pellegrino – Abbiamo affidato all’interversione di San Gerardo i bambini nati qui e i bambini che dovranno nascere, nella speranza che nel nostro Punto Nascita possano continuare a nascere tanti bambini con la collaborazione importante del personale sanitario di questo reparto. Una sorta di collaborazione con Dio che è il datore della vita. Chi lavora e si adopera per sostenere e difendere la vita diventa, di conseguenza, collaboratore del Signore. Noi ci auguriamo che questo servizio alla vita nascente possa continuare ad essere svolto in questo ospedale per ancora tanti anni”.