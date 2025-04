Sapri, “il punto nascite è fondamentale”: le parole della partoriente Milena Russo | VIDEO

Sale la preoccupazioni tra le partorienti del Golfo di Policastro per la chiusura del Punto Nascite. Come dichiarato da Milena Russo, giovane partoriente di Sapri, che ha sottolineato l’importanza e la professionalità dell’intero reparto di Ostetricia e Ginecologia, fiore all’occhiello dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Le sue parole

“Innanzitutto voglio ringraziare le ostetriche e tutto il reparto perché si mettono completamente a disposizione di noi e future madri. – ha dichiarato la 25enne Milena Russo – Per qualunque perplessità, paura o dubbio loro sono sempre presenti e ci preparano con dei corsi preparto organizzati dalle ostetriche e dal personale del reparto, in maniera del tutto gratuita e volontaria con tanto affetto per noi partorienti ma anche tanta professionalità”.

La 25enne poi si è soffermato sulla preoccupazione delle future neo mamme per la chiusura del Reparto. ” In questi giorni è aumentata la preoccupazione delle future madri perché non sanno che fine farà il punto nascite. Tante infatti si chiedono da qui in avanti dove si andrà a partorire e se potranno partorire ancora nell’ospedale di Sapri. Al momento nei dintorni c’è solo l’ospedale di Sapri come ospedale più vicino che rappresenta una realtà molto valida. Invece di chiudere un reparto, il nosocomio dell’ “Immacolata” andrebbe potenziato attraverso concorsi dedicati solo all’ospedale di Sapri. Per quanto poi riguarda il reparto di Ostetricia e Ginecologia bisogna prevede la TIN – Terapia Intensiva Neonatale – visto che non c’è in nessun ospedale presente nei dintorni”, ha infine chiosato Milena Russo.