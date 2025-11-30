Sapri, dramma della solitudine sfiorato: Carabinieri intervengono in tempo e salvano un 75enne

Tragedia sfiorata questa mattina a Sapri dove un 75enne del posto è stato salvato dall’intervento dei Carabinieri. Un dramma della solitudine stava colpendo questa mattina la cittadina del Golfo di Policastro, solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

I fatti

Protagonista della triste vicenda è un 75enne del posto. L’anziano, che viveva da solo in un appartamento presente in una strada centrale della cittadina, era stato colto da un improvviso malore. Ad accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto è stato un vicino di casa che non aveva notizie dell’uomo da diverse ore.

Gli interventi

Allertate le forze dell’ordine, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Luogotenente Pietro Marino, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e dei sanitari del 118.

Dopo aver forzato la finestra presente al piano terra dell’abitazione, le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare in casa e a salvare la vuta dell’uomo. Il 75enne, infatti, era disteso a terra con la faccia riversa sul pavimento. Probabilmente un improvviso malore ha colpito l’uomo che è stato salvato dall’intervento dei Carabinieri.

Anziano trasferito in ospedale

Il malcapitato è stato immediatamente trasferito, in gravi condizioni, presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri dove è stato subito sottoposto alle dovute cure del personale medico e sanitario drl nosocomio.