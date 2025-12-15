Sapri: banda di ladri in azione allo store “Unieuro”, sottratti apparecchi elettronici

Banda di ladri in azione a Sapri, preso di mira lo store “Unieuro” presente nella cittadina del Golfo di Policastro.

Ecco come hanno agito i malviventi

La banda di malviventi, ha agito nel cuore della notte intorno alle ore 3. I ladri, dopo essersi intrufolati all’interno dello stabile, ubicato in via Giacomo Leopardi – zona non centrale della cittadina – hanno sottratto diversi apparecchi elettronici, tra cui alcuni smartphone. Messo a segno il colpo, si sono allontanati in maniera indisturbata, facendo perdere al momento le proprie tracce.

L’amara scoperta

Ad accorgersi di quanto avvenuto è stato, nella mattinata odierna, il personale dipendente che giunto sul luogo di lavoro si è subito reso conto dell’accaduto. Allertate le forze dell’ordine, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione e dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri che nell’immediato hanno avviato le necessarie indagini.

Ad aiutare i Carabinieri, nella ricostruzione di quanto avvenuto, potranno essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ed anche eventuali impronte digitali rinvenute dai militari dell’Arma. Intanto all’interno del noto store si fa la conta dei danni, per stabilire a quanto ammonta il bottino. Motivo per il quale il locale è stato chiuso per l’intera mattinata. Le indagini proseguono senza sosta.