Sapri, articoli su presunti fenomeno mafiosi in città: «amministrazione intervenga»

Il gruppo consiliare “SiAmo Sapri” è intervenuto nella vicenda che da mesi tiene banco nella città di Sapri relativa ad articoli giornalisti su presunti fenomeni mafiosi in città. Una situazione sulla quale il consigliere di opposizione Nicodemo Giudice ha chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale, a tutela dell’immagine della città.

La posizione del consigliere di minoranza

“È un atto doveroso per un consigliere comunale di minoranza chiedere spiegazioni alla maggioranza, che ha il potere di agire in nome e per conto del Comune, su cosa stia succedendo a Sapri dato che vediamo sistematicamente articoli su un giornale online dove si parla di attività di tipo mafiosio nella nostra città – ha affermato il consigliere di opposizione Nicodemo Giudice – È una condizione che noi non possiamo accettare per tale motivo vogliamo sapere cosa c’è di fondato in questi articoli e cosa è stato fatto dall’amministrazione, soprattutto tenendo conto della delibera di Giunta dello scorso Agosto con la quale si è voluto agire a difesa del comune di Sapri, qualora venisse attaccato da articoli di tale genere».

«Vogliamo sapere anche se si è provveduto a contattare la testata giornalista per quanto scritto e chiedere eventuali modifiche rispetto a quanto asserito e se sono state avviate delle azioni a difesa dell’immagine del paese e delle imprese presenti – ha aggiunto – Ci chiediamo a questo punto se i cittadini di Sapri possono stare tranquilli così come se lo chiedono i nostri turisti. A tutto questo va data una risposta”.

Il consigliere Nicodemo ha infine aggiunto che “ci sia un problema di legalità e di opportunità nelle scelte e nelle azioni che vengono fatte da privati e da pubblici, nella stessa gestione del bene pubblico, questo lo possiamo dire ma che tutto questo venga visto come attività di tipo mafioso ne corre”.