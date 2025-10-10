Sapri: all’ospedale Immacolata terzo master meeting sulla “Terapia del dolore”

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri il terzo master meeting sulla terapia del dolore moderna “senza periferia”. Una materia che da alcuni anni a questa parte è diventata un fiore all’occhiello del nosocomio del Golfo di Policastro.

Le dichiarazioni

“È un convegno che organizziamo con piacere perché è una forma di confronto che abbiamo con i tecnici della materia e non solo – ha affermato il direttore dell’unità operativa di Rianimazione, Anestesia e Terapia del dolore Emidio Cianciola – Oltre all’arricchimento professionale il nostro scopo è promuovere ciò che noi facciamo nell’ambito ospedaliera e far conoscere la medicina del dolore, intesa per tanti anni come una medicina solo per pazienti oncologici. In realtà ci occupiamo di tali pazienti ma anche di dolore cronico non oncologico. Questo meeting conferma come anche a Sapri, e dunque nelle periferie, si può intraprendere un percorso virtuoso che ci porta ad una buona sanità. A Sapri al centro delle nostre cure c’è il paziente. È questo il nostro obiettivo principale: l’umanizzazione delle cure”.