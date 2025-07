Sapri: al via la seconda edizione della “Festa delle quattro luci”

È tutto pronto a Sapri per la seconda edizione della “Festa delle quattro luci” che si terrà nella città della Spigolatrice oggi, sabato 26 Luglio e domenica 27.

L’evento

Un evento organizzato dalla Parrocchia Immacolata e dal parroco Don Raffaele Brusco, che ha coinvolto oltre 70 cittadini per una due giorni ricca di divertimento e arte. “Questa manifestazione ha coinvolto tantissime persone che con grande generosità hanno ritagliato tempo al loro lavoro per vivere questi due giorni di festa – ha affermato il Parroco Don Raffaele Brusco – C’è una piccola equipe che già da alcuni pendo ha pensato e organizzato questo piccolo capolavoro per vivere questi due giorni di festa e ambientazione.

Ci sarà un percorso enogastronomico e all’interno c’è un’ambientazione bellissima legata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Ci saranno anche tanti piccoli artisti che offriranno uno spaccato culturale anche di questa opera stupenda del Sommo poeta”.