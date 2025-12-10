Sapri, al via la rassegna “Sfumature d’Arte”: pittura, scultura e versi danteschi alla Casa del Buon Pastore

A Sapri la IX edizione di Sfumature d'Arte. Dal 13 dicembre al 15 gennaio mostre e l'evento dantesco con degustazioni alla Casa del Buon Pastore

A cura di Maria Emilia Cobucci
Buon Pastore - Sapri

Si alza il sipario sulla cultura nella città della Spigolatrice. Da sabato 13 dicembre fino a giovedì 15 gennaio, gli spazi suggestivi della Casa del Buon Pastore a Sapri ospiteranno la nona edizione della mostra d’arte organizzata dall’ex assessore Franco Di Donato, dalla dottoressa Roberta Manfredi e dal Maestro Stefano Trapanese. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Sapri e dell’Associazione ABC Francesco Castiello, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culturale locale.

La rassegna si pone in ideale continuità con il percorso tracciato dal compianto Senatore Francesco Castiello, promotore di queste iniziative fin dal dicembre 2022. Il titolo scelto per questa edizione, “Sfumature d’Arte, Sfumature d’Amore”, racchiude l’essenza stessa del progetto: l’intento è quello di veicolare, “attraverso il linguaggio universale dell’arte, un messaggio di pace e di tolleranza che sappia rimettere in connessione l’essere umano con sé stesso, con gli altri e con il suo ecosistema”.

Gli artisti in mostra: un viaggio tra stili e forme

L’esposizione offre ai visitatori un’ampia panoramica di espressioni artistiche, spaziando attraverso diversi registri stilistici che vanno dal figurativo al non figurativo, fino a toccare il materico e il surrealismo. Numerosi gli artisti che esporranno le proprie opere pittoriche e scultoree nelle sale della struttura saprese. Tra i nomi presenti figurano Calogero Franco, Emilio Ventura, Pantaleo Tarallo, Salvatore Giuliano, Miryam Manganiello, Catherine Guida, Maria Rosaria Verrone, Alessandro D’Amico, Carmela Di Menza e Lina Di Lorenzo. In mostra anche le opere di uno degli organizzatori, Stefano Trapanese, e un omaggio al compianto pittore lucano Enzo De Filippo.

L’evento speciale: Dante, musica e degustazioni d’eccellenza

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito, nella fascia oraria dalle 17 alle 20. Il calendario della rassegna prevede un appuntamento di particolare rilievo per sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 17. L’evento speciale, intitolato “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire angoli inediti della Casa del Buon Pastore attraverso un percorso letterario guidato dalla voce del Dirigente scolastico, Prof. Giuseppe Caruso, che interpreterà i versi delle tre cantiche dantesche.

La serata coniugherà l’arte letteraria con le eccellenze enogastronomiche del territorio e la musica. Al termine del reading, è prevista la degustazione del panettone “Selva Oscura” offerto dal Panificio Zicca di Sapri, in abbinamento al gelato del maestro gelatiere Enzo Crivella. L’atmosfera sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale del coro The Angels Voices.

