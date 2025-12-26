Sapori e tradizioni nel borgo di Altavilla Silentina

Il centro storico di Altavilla Silentina si prepara a ospitare la XIII edizione di “Intra Moenia – Sapori d’Inverno”. L’evento, in programma dal 27 al 29 dicembre 2025, nasce dalla sinergia tra l’Associazione Altavilla Viva, il Forum dei Giovani, la sezione locale di Libera Caccia e la Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Altavilla Silentina e della Provincia di Salerno.

Dopo il successo della versione estiva, questo appuntamento invernale torna per valorizzare il patrimonio della Piana del Sele, trasformando il borgo in un palcoscenico di gusto, cultura e aggregazione sociale.

Percorsi enogastronomici e prodotti a km0

Il cuore della manifestazione è rappresentato dai percorsi enogastronomici dedicati alla riscoperta delle ricette locali. I visitatori potranno degustare i celebri triìddi Altavillesi e altre pietanze tipiche preparate con prodotti a km0, espressione dell’eccellenza dell’imprenditoria agricola del territorio.

Arte, musica e atmosfera natalizia

Oltre alla gastronomia, “Intra Moenia” offre un’immersione totale nell’atmosfera delle festività:

• Mostra di presepi: un’esposizione artigianale di decorazioni tematiche distribuite tra i vicoli del borgo.

• Musica popolare: spettacoli itineranti e intrattenimento tradizionale per coinvolgere famiglie e turisti.

• Iniziative culturali: spazi dedicati alla storia locale e alla spiritualità del Natale.

Il valore sociale dell’attivismo civico

L’edizione 2025 non è solo una festa, ma un manifesto contro lo spopolamento delle aree interne. L’evento è il risultato di un progetto costruito dal basso, dove il volontariato e l’impegno dei giovani diventano strumenti di rigenerazione urbana.

Come sottolineato da Alex Serratore, Presidente del Forum dei Giovani: «L’edizione invernale intende porre al centro il valore dell’associazionismo. Crediamo che la rinascita dei piccoli centri passi dalla partecipazione attiva e dalla capacità delle comunità di collaborare. Intra Moenia dimostra come l’attivismo possa contrastare lo spopolamento dei borghi».

Informazioni utili per la visita

• Date: 27, 28 e 29 dicembre 2025.

• Luogo: Centro storico di Altavilla Silentina.

• Cosa troverai: Stand gastronomici, musica dal vivo, artigianato presepiale e aree dedicate alle associazioni locali.