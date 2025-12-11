Sanza, nuova cucina scolastica da 60mila euro: sicurezza e qualità per gli alunni

Un importante passo avanti per i servizi scolastici e per il benessere degli studenti è stato compiuto a Sanza. L’amministrazione comunale ha portato a termine un intervento significativo, destinando un investimento di circa 60mila euro di fondi comunali alla realizzazione di una nuova area dedicata alla ristorazione scolastica.

L’obiettivo centrale del progetto è stato la creazione di una cucina moderna ed efficiente, completa di tutte le strumentazioni necessarie per garantire un servizio di eccellenza agli alunni della comunità.

Una struttura all’avanguardia per la gestione dei pasti

La nuova struttura è ora pienamente operativa e gestisce un volume di lavoro considerevole per soddisfare le esigenze degli istituti locali. Il servizio mensa si avvale di tre operatrici che lavorano quotidianamente per garantire la preparazione dei cibi. I numeri del servizio sono rilevanti: vengono serviti 150 pasti per due giorni alla settimana, mentre per i restanti tre giorni la produzione si attesta su circa 60 pasti giornalieri.

L’organizzazione del lavoro e la dotazione tecnica della cucina sono state pensate per ottimizzare i tempi e mantenere alti standard qualitativi, rispondendo così in modo puntuale alla domanda proveniente dalla scuola materna comunale, dalla scuola statale, nonché dalle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo.

Protocolli sanitari e qualità nutrizionale

Uno degli aspetti prioritari del nuovo servizio mensa riguarda la rigorosa attenzione alla salute e alla sicurezza alimentare. I pasti vengono preparati seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Asl Salerno, l’ente preposto che ha stabilito e approvato il menù scolastico. La pianificazione alimentare non è lasciata al caso, ma si basa su piani studiati appositamente da dietologi, assicurando così un apporto nutrizionale bilanciato per gli studenti in fase di crescita.

Le procedure operative all’interno della nuova cucina di Sanza aderiscono a principi di igiene rigorosa, in conformità con le normative HACCP. L’intera filiera è monitorata con attenzione: dalla selezione della materia prima di qualità fino al piatto pronto da servire in tavola. Inoltre, la struttura è stata progettata con percorsi separati specifici, una misura tecnica fondamentale per evitare contaminazioni e garantire la massima sicurezza igienica.

Il plauso dell’amministrazione comunale

La realizzazione di quest’opera pubblica è il frutto di un lavoro sinergico tra la parte politica e quella tecnica dell’ente. Il primo cittadino ha voluto evidenziare il ruolo cruciale svolto dai diversi attori coinvolti nel progetto.

“Un’opera importante realizzata grazie all’impegno dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune, Marianna Citera a cui va il mio personale ringraziamento” ha sottolineato il sindaco Vittorio Esposito, mettendo in luce il lavoro di squadra.

Il progetto ha visto anche il coinvolgimento diretto delle competenze interne al municipio per la fase realizzativa. “Una cucina modernissima, pensata ed assemblata dai tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune che hanno curato ogni dettaglio” ha aggiunto il sindaco, confermando l’attenzione posta nella creazione di un ambiente funzionale e sicuro per la comunità scolastica.