Sant’Arsenio, il sindaco Pica dona 7 porte alla sala mortuaria dell’ospedale: “Un gesto per restituire decoro alla struttura”

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha ufficialmente richiesto di effettuare una donazione, consistente nella sola fornitura di sette porte da destinare alla sala mortuaria dell’ex ospedale della cittadina, oggi sede del Distretto Sanitario n. 72. La donazione, del valore complessivo di 10 mila euro, è stata accolta positivamente dall’ASL Salerno, in quanto pienamente conforme al regolamento aziendale in materia di donazioni, approvato con deliberazione n. 485 del 2017.

Il contributo del sindaco Pica permetterà di intervenire su una delle criticità più urgenti della struttura

Le specifiche tecniche dei materiali e le modalità di consegna saranno definite insieme alla UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali. Il Direttore del Distretto Sanitario n. 72 ha espresso parere favorevole all’iniziativa, ritenuta utile e coerente con gli obiettivi strategici e istituzionali dell’azienda sanitaria. Il contributo del sindaco Pica permetterà di intervenire su una delle criticità più urgenti della struttura, migliorando le condizioni della sala mortuaria e ponendo rimedio ai problemi causati da infissi ormai vetusti, tra cui infiltrazioni d’acqua.

Le finalità

La volontà di riqualificare l’ambiente era già stata manifestata dal primo cittadino in occasione di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi insieme al comandante della Polizia Municipale, Andrea Santoro. In quella circostanza, Pica aveva evidenziato, anche davanti ai vertici dell’ASL Salerno e ai rappresentanti dei dipartimenti interessati, lo stato di degrado della struttura e in particolare della sala mortuaria. Il gesto del sindaco Pica, accolto e formalizzato con apposita delibera pubblicata sull’albo pretorio dell’ASL, rappresenta un contributo concreto alla salvaguardia della dignità e del decoro di uno spazio particolarmente delicato e simbolico all’interno del presidio sanitario.