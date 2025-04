Ambulatori di neuropsichiatria infantile all’ospedale di Sant’Arsenio: ecco la proposta del sindaco Donato Pica

Lo scorso mese di luglio il Consiglio Comunale di Sant’Arsenio, guidato dal sindaco Donato Pica, su proposta della consigliera comunale, Rosanna Pistone, aveva fatto voti all’Asl Salerno per l’istituzione di ambulatori di neuropsichiatria infantile presso l’ospedale SS Annunziata di Sant’Arsenio.

Una proposta che aveva trovato il consenso unanime di tutta l’assise comunale

Una questione sulla quale è continuata l’attenzione dell’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, tanto che il 18 marzo scorso il Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha richiesto l’inserimento all’ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci dell’argomento riguardante la creazione di ambulatori, servizi e attività di neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale di Sant’Arsenio, con una richiesta formale all’ASL di Salerno e alla Regione Campania. La Conferenza si è svolta il successivo 26 marzo, durante la quale Pica ha illustrato la proposta.

L’incontro

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ricordato che già con la Delibera Consiliare n. 25 del 31 luglio 2024, il Comune aveva fatto appello all’ASL per la realizzazione di attività di neuropsichiatria infantile presso l’ospedale locale, sottolineando la disponibilità di spazi adeguati e l’alto numero di richieste provenienti dal territorio. Il responsabile del servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASL Salerno, il dottore Salvatore Iannuzzi, ha confermato che, a seguito di sopralluoghi, esiste la possibilità di istituzionalizzare ambulatori e addirittura di realizzare posti letto per neuropsichiatria infantile. Ciò permetterebbe di evitare che le famiglie siano costrette a rivolgersi a strutture lontane, come l’Ospedale Santobono di Napoli o l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Purtroppo, a causa della carenza di strutture e personale, le liste d’attesa per le visite ambulatoriali sono lunghe, generando disagi e preoccupazioni tra i genitori.

“Avviare un tavolo di confronto immediato”

A tal fine, il sindaco ha proposto di avviare un tavolo di confronto immediato con l’ASL di Salerno e la Regione Campania, per definire i provvedimenti da adottare e dare concretizzazione all’iniziativa. La proposta è stata ben accolta e ha ricevuto il consenso unanime in seno alla Conferenza dei Sindaci del 26 marzo. Durante la conferenza, è stato conferito il mandato al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano di formalizzare l’istanza e organizzare un incontro con l’ASL e la Regione.