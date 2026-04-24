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Sant’Arsenio: gli studenti dell’ITE “Sacco” protagonisti del job day con le aziende del territorio

Grande successo per il Job Day all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio. Gli studenti incontrano le eccellenze del territorio: ecco i dettagli dell'iniziativa

Erminio Cioffi
Sant'Arsenio, job day

Grande soddisfazione per la riuscita del Job Day presso l’Istituto Sacco, un’importante occasione di crescita e orientamento per i nostri studenti.

Il valore dell’orientamento: le parole della Dirigente

La Dirigente Antonietta Cembalo ha sottolineato come momenti come questo consentano ai ragazzi di avvicinarsi in modo concreto al mondo del lavoro, mettendosi alla prova attraverso colloqui reali e acquisendo maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte future. Un’esperienza significativa che rafforza il legame tra scuola e territorio e contribuisce a costruire percorsi solidi verso il successo professionale.

I protagonisti dell’iniziativa

Un sentito ringraziamento va a OrientaLife, promotrice dell’iniziativa, al dott. Giovanni Ritorto e ai referenti del Centro per l’Impiego per aver accompagnato con competenza e disponibilità gli studenti delle quarte ITE lungo questo percorso.

Le aziende che hanno investito nel futuro dei giovani

Un particolare apprezzamento è stato rivolto anche alle aziende partecipanti che, con grande professionalità e attenzione, hanno condotto i colloqui offrendo agli studenti indicazioni preziose e stimoli concreti: Curcio Trasporti e Servizi srl; Dianflex srl; Orizzonti Holding spa; Pracal srl; Sagest srl e Società Cooperativa Esus.

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