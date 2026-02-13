Sant’Angelo a Fasanella, rinasce la biblioteca comunale tra storia e innovazione digitale

La cultura torna a essere protagonista nel cuore degli Alburni. Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha annunciato ufficialmente la riapertura della Biblioteca Comunale “Antonio D’Agnes”, al termine di un importante intervento di riqualificazione e restyling. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: restituire alla comunità non solo un deposito di libri, ma un vero e proprio centro di aggregazione moderno e funzionale.

Un ponte tra passato e futuro

La principale novità riguarda la digitalizzazione del servizio. Il vasto patrimonio librario della biblioteca, che custodisce numerosi volumi di rilevanza storica, sarà presto consultabile attraverso un nuovo archivio online. Questa evoluzione permetterà ai cittadini e agli studiosi di effettuare ricerche e consultazioni in modo più rapido e immediato, portando la memoria storica del borgo nell’era del web.

Il ruolo del progetto Gol e la biblioteca come agorà

La gestione operativa della struttura sarà supportata dai giovani impegnati nel progetto Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), che garantiranno l’apertura regolare degli spazi al pubblico. Ma la “Antonio D’Agnes” non si limiterà alla sola consultazione: l’ambizione è quella di trasformarla in un laboratorio culturale permanente. La biblioteca è pronta a ospitare eventi, presentazioni di libri e iniziative di ampio respiro, diventando un punto di riferimento per il dialogo e l’incontro sociale.