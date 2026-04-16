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Santa Marina, tornano le cure termali: salute e socialità per i residenti nel 2026

Il Comune di Santa Marina riavvia il ciclo di cure termali per il 2026. Trasporto gratuito e focus sul benessere: scopri come presentare domanda entro il 24 aprile

Redazione Infocilento

Tornano anche per il 2026 i cicli di cure termali promossi dal Comune di Santa Marina, rivolti ai cittadini residenti nel territorio comunale con l’obiettivo di promuovere salute, benessere e socialità. L’Amministrazione ha infatti aperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al ciclo di trattamenti, in programma dal 4 al 16 maggio.

Scadenze e modalità di partecipazione

Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il 24 aprile 2026, allegando la prescrizione del medico curante. L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di almeno 40 partecipanti, numero necessario per garantire l’avvio delle attività programmate.

Il valore sociale dell’iniziativa

«Riproporre le cure termali significa investire concretamente nel benessere della comunità», sottolinea il sindaco facente funzione, Virgilio Giudice. «Non è solo un servizio sanitario, ma anche un’importante occasione di socialità e inclusione, in particolare per le persone più fragili. Il nostro impegno è quello di continuare a garantire iniziative utili e accessibili a tutti».

Dettagli logistici e trasporto gratuito

Il servizio si svolgerà operativamente dal 4 al 16 maggio 2026, con partenza prevista alle ore 07:30 dal Cineteatro “Tempio del Popolo”. Un punto cardine dell’iniziativa riguarda i costi di mobilità: il trasporto da e per il centro termale sarà completamente gratuito, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire servizi accessibili a tutta la cittadinanza.

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