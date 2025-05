Santa Marina: Prefetto sospende il sindaco Giovanni Fortunato

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito con decreto del 22 maggio 2025, ha sospeso il Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, in seguito all’esecuzione dell’ordinanza cautelare con cui il primo cittadino è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento

La sospensione di diritto è stata adottata ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 235/2012 e cesserà qualora venga meno l’efficacia della misura coercitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 235/2012.

L’arresto di Fortunato risale alla giornata di ieri. Secondo le accuse due imprenditori napoletani, titolari di una società immobiliare, avrebbero corrisposto al primo cittadino, per il rilascio di un permesso a costruire in mancanza del preventivo e necessario piano di lottizzazione, l’importo di 100.000 euro, ricevuto per il tramite del tecnico incaricato dai due imprenditori napoletani della progettazione di alcuni fabbricati.

Non solo: sarebbe emerso come il primo cittadino, si sarebbe inserito in maniera sistematica nell’attività propria degli uffici comunali, condizionandone l’operato per decidere a beneficio di quali imprenditori rilasciare titoli abilitativi a costruire e avrebbe indirizzato gli stessi soggetti economici ad avvalersi delle prestazioni professionali di tecnici gravitanti nella sua orbita per il cui tramite ottenere denaro e altre utilità.