Santa Marina: approvato un progetto per un sistema di videosorveglianza

Il Comune di Santa Marina punta a garantire ai cittadini maggiore sicurezza, anche in considerazione del crescente fenomeno dei furti sul territorio; la Giunta comunale ha difatti approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo “all’ intervento finalizzato alla sicurezza urbana e al controllo ambientale del comune di Santa Marina – installazione di sistemi di videosorveglianza, per l’importo complessivo pari ad € 235.696,44.

L’intervento

L’Ente intende pertanto presentare istanza di finanziamento finalizzata all’installazione dei sistemi di videosorveglianza con lo scopo di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana; le risorse sono stanziate dal Ministero dell’Interno con Decreto 27 dicembre 2024. Passo propedeutico per il finanziamento sarà la sottoscrizione del “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Salerno.

La somma complessiva del progetto sarà finanziata pertanto per l’importo di € 215.696,44 con le risorse specifiche previste dal finanziamento, e la restante somma di € 20.000.00, sarà coperta da finanziamenti propri che saranno previsti in bilancio nei capitoli appositamente predisposti. Il Comune si impegnerà, inoltre, ad iscrivere le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.