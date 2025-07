Casal Velino, notte di paura: banda di ladri colpisce tre ville

Ancora furti nel Cilento. Questa volta ad essere presa di mira è stato il Comune di Casal Velino, nella frazione Marina.

La ricostruzione

L’episodio è accaduto la notte scorsa, dove una banda di ladri ha messo a segno tre colpi in rapida successione. Vittime dei malviventi sono stati residenti e villeggianti, presi di mira per i loro beni di lusso e le auto di alta gamma parcheggiate nelle vicinanze delle abitazioni. Il caso più inquietante ha riguardato un noto professionista cilentano, aggredito nella propria villa sul lungomare mentre dormiva.

Il bottino

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario di una villetta si sia risvegliato nel cuore della notte con un ladro a pochi centimetri da lui. Secondo quanto emerso, il malvivente avrebbe narcotizzato la vittima prima di rovistare nella stanza da letto e impossessarsi di due orologi di pregio – un Rolex e un Omega – e delle chiavi dell’auto di grossa cilindrata parcheggiata all’esterno dell’abitazione.

Gli interventi

La fuga del ladro non è passata inosservata. Un turista ha notato movimenti sospetti nei pressi della villa e ha prontamente allertato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. Gli uomini dell’Arma, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti tempestivamente, dando il via a un inseguimento lungo la costa. Durante la fuga, il ladro ha abbandonato il veicolo rubato, forse a causa del carburante insufficiente, per salire a bordo di un’Audi risultata anch’essa rubata, guidata da un complice in attesa.

Indagini in corso

I due sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato una vasta operazione di controllo sul territorio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il colpo alla villa del professionista non è stato un episodio isolato: altre due abitazioni sono state svaligiate nella stessa fascia oraria verso le 04:30 di notte. In tutti i casi, i ladri hanno adottato un modus operandi simile. Le indagini sono ora in corso al vaglio degli inquirenti.