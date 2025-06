Santa Maria di Castellabate ospita il 2° Memorial Riccardo Santangelo, tra sport e famiglia

Si terrà sabato 28 giugno 2025 alle ore 19:30, presso lo stadio comunale “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, la seconda edizione del Memorial Riccardo Santangelo, evento sportivo e commemorativo che unisce padri e figli in un triangolare di calcio nel segno della memoria, dell’amicizia e della tradizione.

Il Memorial

Il Memorial nasce per ricordare la figura di Riccardo Santangelo, uomo dallo spirito sportivo e promotore instancabile di iniziative ludico-educative, che fin dagli anni ’70 seppe trasformare le estati di tanti giovani villeggianti in momenti di pura condivisione. Celebri, infatti, le “Olimpiadi di Santa Maria”, da lui ideate, che animavano le giornate dei bambini sulla spiaggia e lungo i viali della frazione Lago, in gare di nuoto, corsa, salto e altre attività.

Le dichiarazioni

“Eravamo tanti bambini, pieni di vita. Mio padre volle canalizzare quella gioia attraverso lo sport, regalando a tutti noi momenti indimenticabili che ancora oggi ricordiamo con affetto e nostalgia – racconta il figlio Gigi Santangelo, promotore del Memorial – ritrovarci oggi, ormai padri, con i nostri figli e figlie a condividere il campo da gioco, è il modo più autentico per celebrare la sua memoria”.

All’inizio oltre i Santangelo, si ricordano Gigi Roberto e Marcello, le cugine Daniela e Roberta, i fratelli Razza Pasquale Gaetano Elvira ed Antonio, Luciano Bove con il cugino Antonello e l’amico milanese Popi, i fratelli Tomeo, i fratelli Foglia Anna ed Antonio, i Fratelli Iesu Pasqualino e Mariapia, Mario Fusco, Massimo Apuzzo, i fratelli Spagnuolo Vittorio e Michele, la famiglia Maione, la famiglia Minieri ed altri.

Il torneo, che ha visto una crescente partecipazione sin dalla prima edizione, sarà un triangolare tra le squadre “LAGO”, “TREZENI” e “TRESINO”, nomi che evocano luoghi simbolo per chi, da generazioni, vive le estati a Lago.

L’evento si svolge con il patrocinio morale del Comune e il prezioso supporto del Dott. Francesco Tavassi, Presidente della Polisportiva Santa Maria, da sempre vicino all’iniziativa. A dirigere gli incontri sarà il Sig. Bruno Carbone, presidente della sezione arbitri ASC di Salerno.

Il Memorial Riccardo Santangelo non è solo una partita di calcio, ma una vera e propria festa della comunità, un momento di riconnessione tra generazioni, e un tributo a chi ha saputo insegnare il valore dello sport come strumento di unione, crescita e memoria condivisa.