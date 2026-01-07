Sanità, la CISL FP attacca la Direzione del Ruggi: “Recupero fondi senza trasparenza, pronti alla battaglia sindacale”

La CISL FP SALERNO denuncia con fermezza le modalità con cui l’attuale Direzione Strategica dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” ha proceduto al recupero dei fondi contrattuali del comparto sanità, adottando una deliberazione già esecutiva senza alcuna preventiva informativa né confronto con le Organizzazioni Sindacali, compromettendo gravemente le corrette relazioni sindacali.

Atto unilaterale e mancata trasparenza

Con un atto unilaterale, comunicato alle OO.SS. a decisioni ormai assunte, la Direzione in carica ha disposto il recupero di circa milione di euro dai fondi del personale del comparto, senza fornire la documentazione necessaria e senza aprire alcuna interlocuzione. Una scelta che la CISL FP giudica grave, inopportuna e politicamente irresponsabile, soprattutto per l’impatto diretto che produce sul salario e sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La posizione del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta

«Siamo di fronte a un metodo inaccettabile – dichiara Alfonso Della Porta, Segretario Provinciale della CISL FP SALERNO – che calpesta le regole del confronto sindacale e scarica sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso di scelte assunte senza trasparenza. Non si possono toccare risorse contrattuali senza informare e senza discutere: questo non è solo scorretto, è profondamente lesivo dei diritti».

Dimissioni del Direttore Generale e situazione di incertezza

A rendere il quadro ancora più allarmante è il fatto che l’attuale Direttore Generale, Ciro Verdolina, abbia successivamente ratificato le proprie dimissioni, insieme ad alcuni dirigenti del proprio staff, lasciando in eredità un provvedimento destinato a produrre effetti nel tempo, mentre l’Azienda si trova in una delicata fase di transizione.

«È grave che un Direttore Generale dimissionario lasci in dote un atto così impattante – prosegue Della Porta –. Si tratta di una scelta che condiziona il futuro dell’Azienda e colpisce direttamente il personale, senza alcuna condivisione. Questo modo di operare non può essere considerato normale amministrazione».

CISL FP pronta alla battaglia sindacale

La posizione della CISL FP SALERNO è chiara e non ammette ambiguità: in assenza di una informativa completa e preventiva, seguita dall’immediata apertura del confronto sindacale e dalla sospensione temporanea degli effetti dell’atto deliberativo, il sindacato è pronto a dare battaglia in tutte le sedi opportune.

«Non permetteremo che il tempo venga usato come strumento per rendere irreversibili decisioni sbagliate – conclude Alfonso Della Porta –. Pretendiamo rispetto, dialogo e trasparenza. Chi sarà chiamato a guidare l’Azienda dovrà aprire subito un confronto vero: la CISL FP SALERNO non accetterà rinvii e non arretrerà di un solo passo».

Vuoto di governance all’Azienda Ospedaliera Universitaria

Con la ratifica delle dimissioni del Direttore Generale Ciro Verdolina e di alcuni dirigenti del suo staff, e in assenza ad oggi della nomina di un nuovo Direttore Generale, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, la più importante della provincia di Salerno, si trova in una condizione di evidente vuoto di governance.

Per tali ragioni, la CISL FP SALERNO rivolge un appello alla Regione Campania e agli organi competenti affinché intervengano con urgenza assumendo i necessari provvedimenti, a tutela della continuità amministrativa, delle corrette relazioni sindacali e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Possibili iniziative sindacali e legali

La CISL FP SALERNO ribadisce infine che, in mancanza di risposte immediate e concrete, saranno attivate tutte le iniziative sindacali e legali necessarie, inclusa la proclamazione dello stato di agitazione del personale e il ricorso per condotta antisindacale, fino al pieno ripristino delle corrette relazioni sindacali e alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.