San Pietro al Tanagro si unisce in preghiera per gli ammalati e il 64enne ferito nell’incidente sulla Polla–Sant’Arsenio

La veglia di preghiera è in programma per domani dalle 18:00 alle 20:00

A cura di Federica Pistone
Veglia di Preghiera

Domani sera, domenica 16 novembre, nella Chiesa Madre di San Pietro al Tanagro, si svolgerà una veglia di preghiera dedicata a tutti gli ammalati, con un pensiero particolare rivolto al 64enne della comunità gravemente ferito in un grave incidente stradale avvenuto giovedì sera sulla strada tra Polla e Sant’Arsenio.

L’incontro

L’evento, promosso dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo sotto la guida del parroco don Antonio Palma, invita tutta la popolazione a partecipare a un momento di solidarietà, riflessione e speranza.

Il 64enne, coinvolto nello scontro tra la sua auto e un trattore, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L’accaduto ha suscitato profonda commozione non solo a San Pietro al Tanagro, ma anche nei paesi vicini.

Comunità riunita in preghiera

La veglia, con adorazione eucaristica prevista dalle 18:00 alle 20:00, vuole essere un momento di unione e sostegno morale per la famiglia dell’uomo e per tutte le persone che stanno attraversando difficoltà legate alla malattia.

TAG:
