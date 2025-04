San Pietro al Tanagro, Ludofest: torna il festival del gioco

L’associazione Vallo Nerd APS organizza “Ludofest”: l’evento dedicato agli appassionati del gioco, che si terrà il 26 aprile a partire dalle ore 16:30 presso la Villa Comunale di San Pietro al Tanagro. L’ingresso è gratuito.

Ecco cos’è Ludofest

Ludofest offrirà un’esperienza coinvolgente per tutti, dai grandi classici come Monopoli e Risiko, protagonisti di due tornei, alle gemme più apprezzate del settore, come rompicapo, giochi di carte come Uno No Mercy, Exploding Kittens e molto altro. Inoltre, i partecipanti potranno immergersi in avvincenti sessioni di Gioco di Ruolo dal Vivo. I tornei di Monopoli e Risiko metteranno alla prova strategia e astuzia, offrendo sfide emozionanti per tutti i partecipanti.

Le info utili

Per informazioni e iscrizioni ai tornei, è possibile visitare il sito www.vallonerd.it. L’evento è patrocinato dal Comune di San Pietro al Tanagro. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno sotto i porticati del Comune in Piazza Enrico Quaranta.