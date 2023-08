San Mauro La Bruca: programma interventi sul territorio comunale

Il Comune di San Mauro La Bruca, guidato dal sindaco Nazario Ricco, ha programmato diverse opere sul territorio comunale da finanziare mediante fondi PSR, Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2024/2020- Sottomisura 15.1 Azione Al — Conservazione Radure – Azione A2 Piante morte, e del Ministero dell’Interno.

L’Amministrazione Comunale intende provvedere innanzitutto alla manutenzione ordinaria e alla funzionalità delle strade di montagna, che insistono numerose sul territorio comunale, le quali, a causa delle caratteristiche idrogeologiche del territorio campano, necessitano a cadenza quasi annuale di interventi di manutenzione e ripristino.

Ok ad interventi alle strade di montagna

“Gli interventi in questione assumono ulteriore importanza se si consideri che tali strade costituiscono la via di accesso ai castagneti, una delle fonti di produzione della ricchezza locale, e che la raccolta delle castagne si colloca temporalmente, normalmente, dal mese di settembre in poi”, spiegano da palazzo di città.

Sulla base di segnalazioni dei cittadini e della Polizia Municipale è stata ravvisata, in particolare, la necessità di provvedere al ripristino delle seguenti strade di montagna: Località Cognulo, Sant’Angelo, Castelluccio, Marsilio, Brulara, Tre Aree, lasconara, Auzo Olivella. Per l’opera in programma l’Ente ha ricevuto la somma di € 25.413,34 come finanziamento a valere sul PSR.

Manutenzione straordinaria delle strade comunali lastricate

L’Ente cilentano ha pianificato inoltre interventi di manutenzione straordinaria e alla funzionalità delle strade comunali lastricate; la necessità di provvedere al ripristino di numerosi lastroni del manto stradale è dovuta dalle segnalazioni dei cittadini e della Polizia Municipale. Sarà imputata la spesa ( di € 25.413,34) che sarà così quantificata nell’ambito delle somme, già presenti in bilancio, a valere sul finanziamento PSR.

Riqualificazione dell’arredo urbano

L’Amministrazione Ricco punta infine a riqualificare l’arredo urbano offrendo ai cittadini e al flusso turistico , che solitamente interessa la stagione estiva, un luogo vivibile, ordinato e sostenibile; saranno effettuati, pertanto alcune migliorie, dal punto di vista estetico e funzionale, dell’abitato di San Mauro la Bruca e della frazione di San Nazario, provvedendo con una serie di interventi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di cestini portarifiuti; posizionamento di fioriere e rastrelliere; piantumazione delle fioriere, irrigazione e manutenzione delle piante; riciclo e/o smaltimento vecchi cestini.

L’Ente utilizzerà il contributo del Ministero dell’Interno, per l’annualità 2023, pari a 5 mila euro, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’arredo urbano. Il Decreto ministeriale del 14 gennaio 2022 assegna ai comuni dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.