Il miracolo della “Conservazione delle Sacre Particole”: la storia della Chiesa di San Mauro la Bruca

Ricorre oggi il 54° anniversario “Conservazione delle Sacre Particole”.

Era la notte del 25 luglio 1969, quando ignoti entrarono nella Chiesa Parrocchiale di San Mauro La Bruca e rubarono, tanti oggetti Sacri, anche la pisside che conteneva le Ostie consacrate, custodito nel Tabernacolo.

Appena usciti dalla Chiesa i ladri gettarono le Sante Particole (Ostie), ed il coperchio del Calice che le conteneva, su un muricciolo davanti alla porta laterale.

La mattina seguente, le Ostie profanate furono trovate dalla piccola Gerardina Amato.

Il ritrovamento delle Ostie

Il parroco Don Pasquale Allegro, avvertito del ritrovamento, raccolse le Ostie, ricollocandole nel Tabernacolo e avverti il Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Biagio D’Agostino, che con decreto del 25 luglio 1970, stabilì che le Ostie profanate fossero conservate in perpetua Adorazione e Riparazione nella Chiesa Parrocchiale; stabilì inoltre che il 25 luglio di ogni anno fosse celebrata una solenne Giornata Eucaristica di riparazione.

Donò infine alla Chiesa che Egli aveva elevato alla dignità di Santuario Eucaristico l’ostensorio, per custodirvi le Sacre Ostie profanate, che furono sigillate in esso. Da 52 anni le Sante Ostie sono conservate intatte.

Dall’esperienza di analisi compiute da scienziati e chimici si sa che già dopo sei mesi la farina azzima si rovina gravemente e, nel giro massimo di un paio d’anni, si riduce a poltiglia e poi a polvere. Così non è stato nel caso di San Mauro La Bruca.

Il programma

Il 25 luglio alle ore 00:00 è prevista la Santa Messa in riparazione del furto sacrilego, alle ore 9:00 ci sarà il rosario meditato e adorazione eucaristica personale. Alle ore 18:30 si terrà la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Vincenzo Calvosa. Al termine è in programma la processione eucaristica per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di San Giovanni a Piro.