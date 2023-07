Il Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, in visita al Campus estivo presso la scuola paritaria “Alfredo Pinto”

Il Campus Estivo presso la Scuola Paritaria “Mons. Alfredo Pinto” di Vallo della Lucania è diventato ormai una tradizione attesa da grandi e piccini ogni anno.

Non si tratta solo di un’attività riservata agli alunni della scuola, ma si apre anche a bambini provenienti da altre scuole, offrendo opportunità di apprendimento e divertimento alle fasce di età della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

Quest’anno, il programma del Campus si è arricchito con nuove e interessanti attività, pensate per stimolare la creatività e l’apprendimento dei partecipanti. I bambini sono coinvolti in laboratori che riguardano tematiche come la natura, il mare, la terra, la cucina, l’orto, l’alimentazione e le emozioni. Oltre a queste attività, possono anche godersi piacevoli passeggiate all’aria aperta, dove possono giocare e divertirsi liberamente, respirando la bellezza della natura circostante.

Le novità 2023

Una delle novità di quest’anno sono le otto uscite presso l’agriturismo “La Petrosa” nella Località Petrosa, frazione di Ceraso. Qui i bambini avranno l’opportunità di partecipare a attività laboratoriali immersi nella natura e a stretto contatto con gli animali. Saranno incoraggiati a scoprire e conoscere le tradizioni contadine e culinarie del Cilento, riscoprendo il valore delle radici e dell’ambiente che li circonda.

La sorpresa del Vescovo Vincenzo Calvosa

Ma la vera sorpresa che ha reso ancora più speciale l’inizio del Campus Estivo è stata la presenza del nuovo Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa. Il vescovo ha deciso spontaneamente di unirsi ai bambini e di giocare insieme a loro, creando un momento di gioia e condivisione fraterna. La sua partecipazione è stata un vero e proprio calcio d’inizio a questa bella esperienza estiva, regalando un’atmosfera di calore e di inclusione che ha coinvolto tutti i presenti.

La presenza del Vescovo Calvosa ha trasmesso un importante messaggio di vicinanza e attenzione verso i più piccoli, dimostrando quanto sia fondamentale per la comunità ecclesiale coinvolgersi attivamente nella formazione e nell’accompagnamento dei bambini. La sua presenza ha reso ancora più significativo il Campus Estivo, offrendo ai partecipanti un esempio di apertura e di amore verso il prossimo.

Un momento di condivisione con i più piccoli

I genitori e i partecipanti al Campus Estivo si sono mostrati entusiasti e grati per questa iniziativa del Vescovo Calvosa, riconoscendo il valore di una presenza così autentica e coinvolgente. La presenza del Vescovo ha reso l’inizio di questa esperienza estiva ancora più speciale, promettendo un’estate ricca di avventure, apprendimento e momenti di condivisione che resteranno impressi nei cuori dei bambini e di tutti coloro che hanno la fortuna di partecipare al Campus Estivo della Scuola Pinto.