Vallo della Lucania: tutto pronto per l’abbraccio della Diocesi al nuovo Vescovo Vincenzo

La macchina organizzativa è stata predisposta nei minimi dettagli per accogliere sabato prossimo S.E. Mons. Vincenzo Calvosa nella sede episcopale di Vallo della Lucania. La celebrazione eucaristica di insediamento si svolgerà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele: predisposti i diversi settori per assicurare il corretto afflusso e deflusso dei fedeli provenienti sia dalla Diocesi di Cassano all’Jonio che naturalmente dalle diverse comunità cilentane. I primi settori saranno riservati ai sacerdoti, ai familiari del Vescovo e alle autorità civili e militari, poi i rappresentanti dell’Unitalsi, delle confraternite e degli ordini religiosi femminili.

La cerimonia

A seguire i diversi settori destinati ai fedeli per una capienza complessiva di circa 2000 posti a sedere. A garantire il servizio d’ordine i volontari dell’azione cattolica, della protezione civile e delle altre realtà associative operanti in Diocesi.

Il programma

Mons. Calvosa entrerà alle 18.00 in cattedrale e dopo la cerimonia di insediamento con il clero locale guiderà il corteo processionale verso la piazza dove saranno ad attenderlo i fedeli

percorrendo Piazza S. Caterina, Via N. De Mattia per raggiungere il palco posizionato in piazza Vittorio Emanuele attraverso il varco posto sul confine della piazza verso il Monumento ai Caduti.

Alle ore 18,40 è previsto l’inizio della celebrazione eucaristica e al termine della Santa Messa, mentre i concelebranti torneranno in cattedrale, il Vescovo Vincenzo ha espresso il desiderio di trattenersi in piazza per salutare personalmente o fedeli accorsi.

Saranno differenziati anche i parcheggi tra l’area destinata ai pullman, ai fedeli provenienti dalla Diocesi di Cassano all’Jonio e naturalmente a quanto raggiungeranno Vallo della Lucania con mezzi propri.