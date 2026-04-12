San Mauro la Bruca in Bike: 80mila euro per ricarica e-bike e mobilità UNESCO

Il Comune di San Mauro la Bruca accelera sul fronte della transizione ecologica e del turismo green. L’amministrazione guidata dal sindaco Nazario Ricco ha approvato il progetto esecutivo denominato “San Mauro la Bruca in Bike”. L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale “Siti naturali UNESCO per il clima 2023″ , finalizzato a contrastare i cambiamenti climatici attraverso infrastrutture a basso impatto ambientale.

Un investimento per il territorio e l’ambiente

L’intervento prevede un investimento complessivo di 80.000,00 euro , interamente finanziato attraverso i fondi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tali risorse derivano dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 e sono state ripartite tra i comuni ricadenti nei perimetri delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO e dei Parchi Nazionali.

Il Comune di San Mauro la Bruca, situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni , ha colto l’opportunità di potenziare i servizi di mobilità dolce, rispondendo alla sollecitazione dell’Ente Parco per la presentazione di proposte progettuali legate all’adattamento ai cambiamenti climatici e all’innovazione tecnologica.

I dettagli tecnici del progetto “In Bike”

Il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica e RUP, l’architetto Domenico Basile, definisce nel dettaglio le dotazioni che trasformeranno il volto della mobilità locale. Nello specifico, il piano prevede:

La fornitura e il montaggio di due stazioni di bike sharing da 5 posti ciascuna.

da 5 posti ciascuna. L’installazione di 10 colonnine cicloposteggio dotate di sistema di ricarica automatizzata per biciclette a pedalata assistita.

dotate di sistema di ricarica automatizzata per biciclette a pedalata assistita. L’acquisto di 10 biciclette E-MTB (Mountain Bike elettriche) personalizzate con i loghi del Comune e dotate di motori brushless da 250W.

Oltre alla componente infrastrutturale, il quadro economico include attività di monitoraggio dei benefici ambientali, azioni di comunicazione e promozione del servizio, nonché la gestione del software e della connettività per un periodo di 12 mesi.

Esecuzione immediata per la transizione green

L’approvazione del progetto rappresenta un passo avanti per il piccolo centro salernitano, che mira a integrarsi sempre più nei circuiti del turismo sostenibile d’eccellenza, valorizzando l’appartenenza al prestigioso network dei siti UNESCO.