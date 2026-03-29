Alfano, la scuola primaria diventa “green”: approvato il progetto di efficientamento energetico

Il Comune di Alfano compie un passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza delle proprie infrastrutture scolastiche. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dedicato ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria. L’intervento, inserito in una più ampia strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, punta a migliorare il comfort degli alunni riducendo al contempo l’impatto ecologico dell’edificio.

Un progetto nel segno dell’UNESCO e del clima

L’iniziativa si colloca all’interno del programma nazionale “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023″, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Alfano, in quanto comune ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha avuto accesso a fondi specifici destinati ai territori di pregio naturalistico.

L’iter, avviato formalmente nel settembre 2023 con lo studio di fattibilità redatto dall’Ing. Giuseppe Pellegrino , ha ricevuto il via libera definitivo dopo il parere favorevole del Ministero (MASE) giunto lo scorso settembre 2024.

Dettagli economici e operativi dell’intervento

Il piano d’azione prevede un investimento complessivo di 40.000 euro. Secondo il quadro economico approvato, la ripartizione dei costi è così strutturata: 31.477,16 euro (inclusi oneri di sicurezza); 4.405,84 euro per spese tecniche e incentivi..

Verso una scuola più “green”

L’intervento non rappresenta solo una manutenzione edilizia, ma risponde a precisi requisiti di tutela ambientale, rispettando le caratteristiche architettoniche esistenti e utilizzando materiali coerenti con il contesto. Grazie a questo finanziamento, il Comune di Alfano si pone all’avanguardia nella gestione del patrimonio pubblico, trasformando la scuola primaria in un modello di resilienza energetica per l’intero territorio cilentano.