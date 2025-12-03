San Mauro Cilento, mensa e bus scolastici gratuiti: il sindaco rinuncia all’indennità

A San Mauro Cilento il diritto allo studio si traduce in azioni concrete a sostegno del reddito familiare. Anche per l’anno scolastico in corso, gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria “Franca Pascale – Nicola Marrocco” potranno usufruire del servizio di refezione scolastica in modo completamente gratuito. Questa virtuosa gestione delle risorse pubbliche nasce da una precisa scelta politica: il sindaco Carlo Pisacane ha deciso, infatti, di destinare la propria indennità da amministratore per coprire i costi del servizio, alleviando così le spese a carico delle famiglie.

Un aiuto concreto contro il caro vita

La decisione del primo cittadino non rappresenta una novità, ma la conferma di un percorso già intrapreso lo scorso anno. In un periodo storico segnato dall’aumento del costo della vita, l’amministrazione comunale ha scelto di investire sulla scuola come pilastro fondamentale della comunità, garantendo pari opportunità a tutti i bambini del territorio. A spiegare le motivazioni di tale gesto è lo stesso Carlo Pisacane, il quale ribadisce con convinzione la linea adottata: «È un aiuto concreto per i nuclei familiari, soprattutto per chi ha più figli. Credo che un’amministrazione debba essere vicina alla propria comunità, partendo proprio dai più piccoli».

Servizi e trasporto scolastico a costo zero

Il servizio mensa, attivo dallo scorso 17 novembre, proseguirà regolarmente fino al 12 giugno, senza gravare sui bilanci domestici dei genitori. Tuttavia, l’impegno dell’ente nel borgo cilentano non si limita alla sola refezione. Oltre alla mensa, infatti, anche il trasporto scolastico è completamente gratuito. Questa seconda misura significativa è finanziata integralmente attraverso fondi del bilancio comunale, chiudendo il cerchio di un sistema di welfare locale che mira a rendere la scuola realmente accessibile a tutti, rimuovendo gli ostacoli economici per le famiglie residenti.