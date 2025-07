San Mauro Cilento: aperto il nuovo info-point “Bandiera Blu”

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Cilento è pronto ad attivare, dal prossimo 23 luglio e fino al 6 settembre, il nuovo Info-point “Bandiera Blu”, situato in Piazza Autari Mazzarella. Questo servizio è dedicato a supportare e informare tutti coloro che sceglieranno il nostro meraviglioso territorio per le proprie vacanze.

L’apertura

Si tratta di un punto di riferimento fondamentale per ricevere informazioni sui servizi essenziali disponibili, sui siti di interesse storico e architettonico, naturalistico, sugli eventi in programma e sulle esperienze da vivere nel nostro splendido comune e nelle vicinanze, sulla Bandiera Blu e tanto altro. “Vi aspettiamo per darvi il benvenuto e aiutarvi a scoprire il meglio del nostro territorio. Buona vacanza a San Mauro Cilento”, fanno sapere dalla Casa Comunale.