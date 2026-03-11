Attualità

San Mauro Cilento: alla scoperta della mela “uaitanedda”, un frutto antico simbolo di biodiversità

Si tratta di un frutto antico, storicamente coltivano nel paese cilentano e che rappresenta ancora oggi un fulcro fondamentale per la biodiversità locale

Manuel Chiariello

Nel piccolo borgo di San Mauro Cilento c’è un tesoro nascosto diventato elemento distintivo per l’intero territorio. Stiamo parlando della cosiddetta mela “Uaitanedda” che il Ministero dell’Agricoltura ha inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT). Si tratta di un frutto antico, storicamente coltivano nel paese cilentano e che rappresenta ancora oggi un fulcro fondamentale per la biodiversità locale.

Le caratteristiche

Le telecamere di InfoCilento sono andate alla scoperta dei segreti che differenziano questa mela all’interno dell’Azienda Agricola Rascio di San Mauro. Un luogo incontaminato dove il frutto viene preservato con amore e passione. Tra le peculiarità più note c’è senza dubbio il periodo di raccolta, he avviene all’inizio dell’estate e non in autunno come per la maggior parte delle mele.

Il riconoscimento ministeriale rafforza il valore di un percorso che punta a salvaguardare le varietà locali e a trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio agricolo unico, strettamente legato alla storia e alla cultura del territorio. In un’epoca in cui molte colture rischiano di scomparire, la riscoperta della mela uaitanedda rappresenta un segnale importante per tutto il Cilento.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Napoli panorama

Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento

Municipio Eboli

Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il consiglio comunale è convocato per il 31 marzo

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Giuseppe Monzo

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani

Reflui Foce Sele

Reflui bufalini nella Piana del Sele: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali, servono impianti moderni, non solo sequestri”

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell’attenzione per l’ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 11 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

San Mauro Cilento

San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella

Campolongo rifiuti

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale

Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Nella squadra allenata da Mister Longo c'è il giovane Angelo Veltri. Nello staff tecnico invece Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti