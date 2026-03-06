Attualità

Mela Uaitanedda: l’antico tesoro di San Mauro Cilento diventa Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT)

Il Ministero riconosce la mela uaitanedda di San Mauro Cilento come PAT. Scopri la storia di questa cultivar antica, simbolo di biodiversità nel cuore del Cilento.

Redazione Infocilento
Mela Uaitanedda

Il patrimonio agroalimentare del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si arricchisce di un nuovo, prestigioso riconoscimento. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficialmente inserito la mela uaitanedda di San Mauro Cilento nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Questo frutto antico, radicato tra le colline che congiungono il Monte Stella al mare, rappresenta un tassello fondamentale della biodiversità agricola della Campania e un simbolo della resistenza rurale cilentana.

Un’eredità botanica sottratta all’oblio

La mela uaitanedda non è soltanto un frutto, ma una antica cultivar locale sopravvissuta grazie alla dedizione degli agricoltori custodi. La sua conservazione è il risultato di un passaggio di testimone generazionale che ha permesso di preservare un patrimonio genetico agricolo unico, spesso minacciato dall’omologazione delle colture industriali.

A differenza delle varietà commerciali che maturano nel periodo autunnale, la uaitanedda si distingue per un ciclo biologico peculiare: la sua maturazione avviene infatti all’inizio dell’estate. Questa caratteristica, unitamente a un legno particolarmente tenero che richiede cure costanti per la vulnerabilità ai parassiti, la rende una pianta preziosa e delicata, simbolo di un’agricoltura che rispetta i tempi e le fragilità della natura.

Leggi anche:

Cilento: riconosciuti tre nuovi Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Il ruolo degli agricoltori custodi nel Cilento

La salvaguardia di questa varietà è oggi legata a realtà come l’Azienda Agricola Agricoltura Rascio di San Mauro Cilento che si impegna proteggendo il territorio dal rischio di estinzione di specie autoctone che contribuiscono in modo determinante alla tipicità gastronomica e culturale del Cilento.

Il valore della biodiversità per il futuro del territorio

Il riconoscimento ministeriale della mela uaitanedda sottolinea l’importanza di tre pilastri fondamentali per l’agricoltura moderna:

  • Mantenimento della biodiversità: preservare la varietà delle specie vegetali contro la standardizzazione dei mercati.
  • Protezione delle cultivar non industriali: difendere prodotti che, pur non avendo logiche di grande distribuzione, possiedono qualità organolettiche e storiche inestimabili.
  • Identità culturale: rafforzare le radici della Dieta Mediterranea cilentana attraverso il recupero di sapori autentici.

La valorizzazione della mela uaitanedda non è dunque solo un atto di memoria, ma una strategia di sviluppo sostenibile che promuove la biodiversità agricola cilentana come volano di attrazione turistica e culturale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Autobus

Venerdì nero per il trasporto pubblico: iniziato lo sciopero. Durerà 4 ore

Venerdì 6 marzo 2026 previsto sciopero dei trasporti di 4 ore (8:30-12:30). Busitalia Campania avvisa: possibili disagi su linee urbane ed extraurbane

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 6 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Fuochi d'artificio

Rogo alla festa patronale di Bosco: condannato il pirotecnico per incendio colposo

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato a due anni il tecnico pirotecnico per l'incendio che nel 2016 distrusse oltre 4 ettari a San Giovanni a Piro

Fiori Aprile Primavera

Meteo Salerno e provincia: weekend di sole e clima mite, ma occhio alle velature nel Sud Salernitano

Previsioni meteo Salerno e provincia dal 6 al 9 marzo 2026. Clima primaverile nel Cilento e Vallo di Diano con temperature fino a 18°C e mari calmi

Mimmo Gorga

Agropoli Cilento Servizi: approvato il piano per stabilizzazioni e nuove assunzioni

Il Presidente Mimmo Gorga annuncia i nuovi bandi per la stabilizzazione dei precari e selezioni pubbliche alla Cilento Servizi

Lavoro d'ufficio

Ambienti di lavoro in evoluzione: dal negozio all’open space

Negli ultimi anni il concetto di luogo di lavoro è cambiato profondamente. Che si tratti di un punto vendita al dettaglio o di un ufficio open space, l’attenzione si è spostata dalla semplice funzionalità alla qualità complessiva dell’esperienza lavorativa.

Michelangelo

Almanacco del 6 marzo: nasceva oggi Michelangelo Buonarroti

Scopri l'almanacco del 6 marzo: dalla nascita di Michelangelo alla presentazione della tavola periodica. Eventi, santi, nati illustri e curiosità di oggi.

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: amici del Toro, cielo favorevole per i sentimenti. Bilancia, le relazioni tornano protagoniste

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Butic stende la Salernitana: granata scavalcati dal Cosenza

A Caserta arriva l’ottava sconfitta della stagione, l’ennesima prestazione scadente e l’annesso sorpasso da parte del Cosenza, che invece c’è e sa solo vincere

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni "Maestri del Fare" il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Sante Massimo Lamonica, Giudice Onorario del Tribunale dei minori di Salerno e ideatore del progetto "Legalità in corto"

“Avanti Giffoni”: inaugura un nuovo spazio di partecipazione a Giffoni Valle Piana

La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 8 marzo alle 10:00 in Via Generoso Andria, 17

Laurino: Villa Littorio in festa per i 100 anni di Nonna Vincenza Coccaro

A portarle personalmente i suoi auguri anche il Sindaco di Laurino, Romano Gregorio unitamente agli assessori e ai consiglieri