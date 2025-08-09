San Mango Cilento: ecco la festa dell’amicizia in occasione di S. Donato

Nel giorno successivo alla solennità di San Donato, si rinnova la tradizionale Festa dell’Amicizia a San Mango di Sessa Cilento.

La festa

Da decenni, ormai, l’otto agosto i residenti del rione che porta il nome del martire vescovo di Arezzo si dedicano alla convivialità preparando sugli usci di casa, tra gli antichi vicoli e la suggestiva piazzetta, piatti della tradizione da condividere e offrire gratuitamente a chiunque giunga in paese. La Festa dell’Amicizia è divenuta nel tempo un momento atteso anche dai cittadini dei comuni limitrofi e partecipare è per tutti un modo per riscoprirsi comunità.

Nell’antica cappella dedicata a San Donato, inoltre, da sei anni Marilina Frasci, residente del rione, organizza una rassegna esponendo i lavori di pittori e appassionati d’arte del paese. Tra le opere esposte, anche quelle di alcuni sanmanghesi ormai scomparsi che vivono ancora, però, nel cuore e nella memoria dei loro concittadini.