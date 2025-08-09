San Giovanni a Piro ricorda Simon Gautier, morto nel 2019

Anche quest’anno, come di consueto da ormai 6 anni, il Comune di San Giovanni a Piro ha inteso rendere omaggio a Simon Gautier, il 27enne di origine francese morto tragicamente in un dirupo in località Trarro, nel Comune di San Giovanni a Piro.

La cerimonia

Questa mattina la deposizione di una corona di fiori ad opera del Sindaco Ferdinando Palazzo, sul Pianoro di Ciolandrea, nel ricordo di un giovane tragicamente strappato alla vita.

Una terribile vicenda, terminata dopo 9 lunghi giorni, e che tenne con il fiato sospeso l’intero Golfo di Policastro.

Simon, che viveva a Roma da circa due anni dopo essersi laureato alla Sorbona, aveva deciso di intraprendere un percorso di trekking con partenza dal Golfo di Policastro e arrivo a Napoli. Ma nella città partenopea il giovane escursionista non è mai arrivato. Il 9 Agosto, dopo una scalata lungo un sentiero in un’area molto impervia e una telefonata fatta dallo stesso Simon ai sanitari del 118, del giovane si persero le tracce.

Nonostante l’attivazione di una task Force per le ricerche del 27enne francese, concentrate in un’area che da Scario arriva fino al Pianoro di Ciolandrea, del ragazzo non si ebbero piu notizie. Fino al tragico ritrovamento effettuato dagli uomini del Soccorso Alpino nella serata del 18 Agosto. Il giovane, durante la sua scalata, era caduto in un profondo dirupo dal quale non è mai più riuscito a risalire a causa delle ferite mortali riportate sul suo corpo.

Una tragica vicenda che ancora oggi è viva nella comunità del Golfo di Policastro, in modo particolare in quella del Comune di San Giovanni a Piro.