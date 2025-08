San Giovanni a Piro, furto d’auto a Scario: i carabinieri indagano

Un furto è stato messo a segno in piena notte, intorno alle 4:00, a Scario, frazione costiera del comune di San Giovanni a Piro.

Il furto

Ad essere sottratta dai malviventi è stata una Fiat 500 X di colore nero parcheggiata in via Barbarola, una strada poco distante dal lungomare cittadino anche molto trafficata soprattutto nel periodo estivo.

L’accaduto

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari dell’autovettura che al loro rientro non hanno trovato l’autovettura. Allertate le forze dell’ordine, immediato è stato l’arrivo dei carabinieri della Stazione di San Giovanni a Piro diretti dal Maresciallo Maurizio Solazzo per i dovuti rilievi del caso.

Le forze dell’ordine

I militari già dalla notte di ieri sono a lavoro per tentare di rintracciare i malviventi anche attraverso l’utilizzo delle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese. E non solo. Ad aiutare le forze dell’ordine saranno anche i rilevatori di targhe presenti all’ingresso di Scario. Un sistema incrociato di indagini che permetteranno ai militari di risalire agli autori del furto. Nel corso del periodo estivo si moltiplicano i furti anche nel Golfo di Policastro.