Salvitelle, cedimento nel centro storico: scatta l’esposto al Prefetto sui lavori e la sicurezza

A Salvitelle cresce la preoccupazione per il cedimento di un costone situato nel centro storico, avvenuto nei giorni scorsi in concomitanza con condizioni meteorologiche avverse. L’evento ha provocato l’apertura di una voragine in un’area già interessata da interventi di manutenzione. La sovrapposizione temporale tra il maltempo e i lavori ha innescato un acceso dibattito pubblico, focalizzato sulla necessità di stabilire se il danno sia imputabile alle piogge abbondanti o alle attività di cantiere in atto.

L’istanza formale di Pompeo Perretta alle autorità

A fronte dell’incertezza sulla stabilità dell’area, l’ex capogruppo consiliare Pompeo Perretta ha presentato una formale informativa indirizzata a diverse istituzioni, tra cui il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. La comunicazione mira a ottenere massima chiarezza sulla gestione dell’opera, richiedendo dettagli precisi sul costo totale dell’intervento, l’identità del progettista e del direttore dei lavori.

Perretta ha inoltre sollecitato verifiche sulle procedure seguite per l’eventuale sostituzione dei tecnici incaricati e sull’effettiva utilità economica per l’Ente derivante da tali variazioni.

Mancanza di pubblicità e richieste di trasparenza

Un punto centrale della segnalazione riguarda la mancata esposizione del cartellone di cantiere, obbligatorio per legge. Perretta ha richiamato il Sindaco e il responsabile dell’Ufficio Tecnico, ingegnere Angelo Monaco, all’immediata attivazione degli adempimenti necessari. Il cartellone deve essere posizionato in luogo pubblico e riportare dati fondamentali quali l’importo dei lavori, l’ente finanziatore, i nominativi del geologo e del collaudatore, nonché la durata dell’intervento. La critica sottolinea come la mancanza di trasparenza sia ancora più grave considerando che la segnalazione coinvolge l’Ufficio Prevenzione e Anticorruzione del Comune, diretto dalla dottoressa Elia Cascone.

Sicurezza pubblica e vigilanza dell’ordine degli ingegneri

Oltre ai profili amministrativi, l’istanza pone l’accento sulla sicurezza dei cittadini. È stata richiesta una relazione dettagliata sui rischi legati al movimento franoso e sulla messa in opera di pali di sostegno di rilevanti dimensioni. Si punta a verificare se tali interventi siano previsti nel progetto esecutivo o se comportino ulteriori oneri amministrativi.

La segnalazione è stata inviata anche all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno per le attività di vigilanza previste dal Codice degli Appalti, sottolineando il carattere d’urgenza dell’informativa per la tutela della pubblica incolumità e l’eventuale autotutela della stazione appaltante.